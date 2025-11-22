Projection d’un documentaire Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier

Projection d’un documentaire Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier samedi 22 novembre 2025.

Projection d’un documentaire Biblio’fil

Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel-Air Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:30:00

fin : 2025-11-22 12:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Projection d’un documentaire à la médiathèque Claire Bretécher

Dans le cadre de « l’Année Monstres ! » inspirée par l’illustratrice Marjolaine Leray et le mois du film documentaire la médiathèque du Cellier propose à vos enfants dès 10 ans de venir regarder un documentaire sur les mythes et légendes et d’échanger après avec un spécialiste (avec la participation de la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique) .

Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel-Air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 44 82

English :

Screening of a documentary at the Claire Bretécher media library

German :

Vorführung eines Dokumentarfilms in der Mediathek Claire Bretécher

Italiano :

Proiezione di un documentario presso la mediateca Claire Bretécher

Espanol :

Proyección de un documental en la mediateca Claire Bretécher

L’événement Projection d’un documentaire Biblio’fil Le Cellier a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis