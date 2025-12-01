Projection d’un Documentaire et Echange un Gaulois à Nicée Cinéma Le Pestel Die

Projection d’un Documentaire et Echange un Gaulois à Nicée

2025-12-11 20:00:00

2025-12-11 22:00:00

2025-12-11

2025-12-11

Pour les 1700 ans du concile de Nicée, le musée vous convie à la projection du documentaire Le concile de Nicée, aux sources du credo en présence de son réalisateur, J.M. Marçais.

Cinéma Le Pestel Avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 40 05 musee@mairie-die.fr

English :

To mark the 1700th anniversary of the Council of Nicaea, the museum invites you to a screening of the documentary Le concile de Nicée, aux sources du credo in the presence of its director, J.M. Marçais.

German :

Anlässlich des 1700. Jahrestages des Konzils von Nicäa lädt das Museum zur Vorführung des Dokumentarfilms Das Konzil von Nicäa, an den Quellen des Glaubensbekenntnisses in Anwesenheit des Regisseurs J.M. Marçais ein.

Italiano :

In occasione del 1700° anniversario del Concilio di Nicea, il museo vi invita alla proiezione del documentario Le concile de Nicée, aux sources du credo , alla presenza del suo direttore, J.M. Marçais.

Espanol :

Con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, el museo le invita a la proyección del documental Le concile de Nicée, aux sources du credo , en presencia de su director, J.M. Marçais.

