Projection d’un film Médiathèque Beaussais-sur-Mer mercredi 10 décembre 2025.

Projection d’un film

Début : 2025-12-10 14:30:00
fin : 2025-12-10 15:15:00

2025-12-10

Ciné à la médiathèque

Projection d’un film d’animation tiré d’un album jeunesse.

A l’étage de la médiathèque
A partir de 3 ans   .

Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68 

