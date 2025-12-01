Projection d’un film Médiathèque Beaussais-sur-Mer
Projection d’un film Médiathèque Beaussais-sur-Mer mercredi 10 décembre 2025.
Projection d’un film
Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 14:30:00
fin : 2025-12-10 15:15:00
Date(s) :
2025-12-10
Ciné à la médiathèque
Projection d’un film d’animation tiré d’un album jeunesse.
A l’étage de la médiathèque
A partir de 3 ans .
Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68
English :
L’événement Projection d’un film Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme