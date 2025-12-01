Projection d’un film Médiathèque Beaussais-sur-Mer

Projection d’un film

Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-10 15:15:00

Ciné à la médiathèque

Projection d’un film d’animation tiré d’un album jeunesse.

A l’étage de la médiathèque

A partir de 3 ans .

