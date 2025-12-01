Projection d’un film d’animation à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye
Projection d’un film d’animation à Savigny-sur-Braye
7 Rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher
Début : Mercredi 2025-12-10 15:30:00
Votre médiathèque vous propose la projection d’un film.
Projection d’un film d’animation à Savigny-sur-Braye. Une projection d’un film d’animation polar, accessible à partir de 7 ans, vous plongera dans une aventure pleine de mystère et de suspense. Réservation conseillée. .
7 Rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 59 01 mediatheque.savigny@catv41.fr
English :
Your media library offers a film screening.
German :
Ihre Mediathek bietet Ihnen die Vorführung eines Films an.
Italiano :
La vostra mediateca proietterà un film.
Espanol :
Su mediateca proyectará una película.
