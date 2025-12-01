Projection d’un film d’animation à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye

Projection d'un film d'animation à Savigny-sur-Braye

Projection d’un film d’animation à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye mercredi 10 décembre 2025.

Projection d’un film d’animation à Savigny-sur-Braye

7 Rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-10 15:30:00
fin : 2025-12-10

Date(s) :
2025-12-10

Votre médiathèque vous propose la projection d’un film.
Projection d’un film d’animation à Savigny-sur-Braye. Une projection d’un film d’animation polar, accessible à partir de 7 ans, vous plongera dans une aventure pleine de mystère et de suspense. Réservation conseillée.   .

7 Rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 59 01  mediatheque.savigny@catv41.fr

English :

Your media library offers a film screening.

German :

Ihre Mediathek bietet Ihnen die Vorführung eines Films an.

Italiano :

La vostra mediateca proietterà un film.

Espanol :

Su mediateca proyectará una película.

L’événement Projection d’un film d’animation à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye a été mis à jour le 2025-11-24 par OT de Vendome Territoires Vendomois