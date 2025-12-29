PROJECTION D’UN FILM D’ANIMATION

Loupian Hérault

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-03-06

Après Dounia et la Princesse d’Alep, les aventures de Dounia, petite fille aux éclats d’étoiles dans les cheveux, se poursuivent dans son pays d’adoption le Canada.

Synopsis Après Dounia et la Princesse d'Alep, les aventures de Dounia, petite fille aux éclats d'étoiles dans les cheveux, se poursuivent dans son pays d'adoption le Canada.Entourée de ses grands-parents et de son amie Rosalie, elle affronte de nouveaux défis le froid mordant de l'hiver et une nouvelle culture jusqu'alors inconnue. Plus que jamais, Dounia est convaincue que les battements de son cœur guideront le retour de son père jusqu'à elle…À partir de 6 ans.

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

English :

After Dounia and the Princess of Aleppo, the adventures of Dounia, a little girl with starbursts in her hair, continue in her adopted country: Canada.

L’événement PROJECTION D’UN FILM D’ANIMATION Loupian a été mis à jour le 2025-12-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE