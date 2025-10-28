Projection du film L’étrange Noël de Monsieur Jack Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Projection du film L’étrange Noël de Monsieur Jack

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 15:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

À partir de 7 ans. Entrée libre. .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 16

L’événement Projection du film L’étrange Noël de Monsieur Jack Plougoulm a été mis à jour le 2025-11-15 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX