Projection d’un film d’animation Médiathèque du Clocher Verquières

Projection d’un film d’animation

Mercredi 16 juillet 2025 à partir de 16h.

Mercredi 13 août 2025 à partir de 16h. Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières Bouches-du-Rhône

Projection d’un film d’animation à la Médiathèque du Clocher.

Nous sommes ravis de vous inviter à une projection unique qui promet d’émerveiller petits (à partir de 4 ans) et grands ! Venez découvrir un film d’animation captivant.



Un moment privilégié à partager en famille ou entre amis, où rires, émotions et émerveillement seront au rendez-vous.



Réservation conseillée. .

Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 99 57 mediatheque.verquieres@orange.fr

Screening of an animated film at the Médiathèque du Clocher.

Vorführung eines Animationsfilms in der Mediathek des Glockenturms.

Proiezione di un film d’animazione alla Médiathèque du Clocher.

Proyección de una película de animación en la Médiathèque du Clocher.

