PROJECTION D’UN FILM, DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Domaine départemental de Pierresvives Montpellier

PROJECTION D’UN FILM, DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Domaine départemental de Pierresvives 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Hérault propose dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, avec le concours du Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, du Département de l’Hérault et d’Hérault Sport, la projection du film Marinette de Virginie Verrier.

En matinée tout d’abord à 9h30 à l’attention des collégiens de François Rabelais et des Garrigues, puis à 18h pour le grand public, un débat s’en suivra.

L’accès est gratuit, sous réserve d’une inscription à envoyer à herault@franceolympique.com

L’association Colosse aux pieds d’argile est partenaire de cette manifestation. .

Domaine départemental de Pierresvives 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 40 98

English :

As part of International Women?s Rights Day, the Comité Départemental Olympique et Sportif de l?Hérault, with the support of the Service départemental à la jeunesse, à l?engagement et aux sports, the Département de l?Hérault and Hérault Sport, is screening the film Marinette by Virginie Verrier.

