Projection d’un film de 1964 sur le Musée de l’archerie et du Valois Musée de l’archerie et du Valois Crépy-en-Valois

Projection d’un film de 1964 sur le Musée de l’archerie et du Valois 20 et 21 septembre Musée de l’archerie et du Valois Oise

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Projection d’un reportage sur le Musée de l’archerie et du Valois datant de 1964, diffusé sur le journal télévisé de la première chaîne. Projection organisée par les Archives municipales.

Musée de l’archerie et du Valois Rue Gustave Chopinet, 60800 Crépy-en-Valois, France Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France 0344592197 https://www.musee-archerie-valois.fr Château composé d’un palais urbain, d’un bâtiment de jonction et de deux chapelles superposées, la chapelle Saint-Aubin et la chapelle Sainte-Marie.

