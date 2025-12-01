Projection d’un film de Noël au Nid Place de la Mairie Lairoux
On termine en beauté nos animations de Noël au Nid ! ✨
Pour prolonger la magie des fêtes, on vous propose la projection d’un film de Noël. Installez-vous bien confortablement et profitez d’un moment chaleureux en famille, devant un film plein d’esprit de Noël et de tendresse. ❤️
C’est l’occasion de souffler un peu avant les fêtes, de partager une séance conviviale et de savourer une ambiance toute douce à la médiathèque.
On vous attend pour ce dernier rendez-vous de Noël au Nid — un vrai moment cocooning à vivre ensemble. ✨ .
Place de la Mairie Médiathèque le Nid Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 secretariat@lairoux.fr
