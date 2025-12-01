Projection d’un film de Noël au Nid Place de la Mairie Lairoux

Projection d’un film de Noël au Nid

Place de la Mairie Médiathèque le Nid Lairoux Vendée

Début : 2025-12-22 16:30:00

fin : 2025-12-22 18:30:00

2025-12-22

On termine en beauté nos animations de Noël au Nid ! ✨

Pour prolonger la magie des fêtes, on vous propose la projection d’un film de Noël. Installez-vous bien confortablement et profitez d’un moment chaleureux en famille, devant un film plein d’esprit de Noël et de tendresse. ❤️

C’est l’occasion de souffler un peu avant les fêtes, de partager une séance conviviale et de savourer une ambiance toute douce à la médiathèque.

On vous attend pour ce dernier rendez-vous de Noël au Nid — un vrai moment cocooning à vivre ensemble. ✨ .

Place de la Mairie Médiathèque le Nid Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 secretariat@lairoux.fr

