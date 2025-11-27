Projection d’un film documentaire Saint-Loup-Lamairé

Projection d’un film documentaire

Projection d’un film documentaire dans le cadre D’images de science, sciences de l’image , en partenariat avec l’Espace Mendès France de Poitiers. Projection du film Food 3.0 Bio Food , autour de l’avenir de notre alimentation, suivi d’un temps d’échange avec Benoit Manceau de la Buissonnante (association de Bressuire pour la préservation de la flore et gestion des milieux naturels, sensibilisation et éducation à la nature et à la biodiversité). Entrée libre. Rendez-vous à 19 h à la Médi@tech. Information et inscriptions 05 86 30 10 61. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr

