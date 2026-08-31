Projection d’un film ou documentaire Bibliothèque municipale Oradour-sur-Glane

Informations pratiques

Oradour-sur-Glane

Projection d’un film ou documentaire

Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-03

fin : 2027-02-03

Date(s) :

2027-02-03

Installez-vous confortablement à la bibliothèque pour une parenthèse dédiée au cinéma et à la découverte. Film ou documentaire, cette projection vous invite à partager un moment culturel et convivial autour d’une œuvre à découvrir sur grand écran. Laissez-vous emporter par une histoire, un univers, des images et des regards qui sauront éveiller la curiosité, susciter l’émotion ou simplement offrir un agréable moment d’évasion. Une belle occasion de se retrouver, de découvrir et de profiter ensemble d’une expérience culturelle accessible à tous. .

Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 11 98 45 bibliotheque.oradoursurglane@orange.fr

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English : Projection d’un film ou documentaire

L’événement Projection d’un film ou documentaire Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin