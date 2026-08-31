Projection d’un film ou documentaire Bibliothèque municipale Oradour-sur-Glane
mercredi 3 février 2027 · Bibliothèque municipale · Oradour-sur-Glane
Informations pratiques
Oradour-sur-Glane
Projection d’un film ou documentaire
Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-03
fin : 2027-02-03
Date(s) :
2027-02-03
Installez-vous confortablement à la bibliothèque pour une parenthèse dédiée au cinéma et à la découverte. Film ou documentaire, cette projection vous invite à partager un moment culturel et convivial autour d’une œuvre à découvrir sur grand écran. Laissez-vous emporter par une histoire, un univers, des images et des regards qui sauront éveiller la curiosité, susciter l’émotion ou simplement offrir un agréable moment d’évasion. Une belle occasion de se retrouver, de découvrir et de profiter ensemble d’une expérience culturelle accessible à tous. .
Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 11 98 45 bibliotheque.oradoursurglane@orange.fr
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English : Projection d’un film ou documentaire
L’événement Projection d’un film ou documentaire Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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