Projection d’un film policier à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye mardi 2 décembre 2025.

7 Rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mardi 2025-12-02 19:00:00
fin : 2025-12-02

2025-12-02

Votre médiathèque vous propose la projection d’un film.
Projection d’un film policier à Savigny-sur-Braye. Une projection d’un film policier vous est proposée pour plonger au cœur d’une enquête pleine de suspense.   .

7 Rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 59 01  mediatheque.savigny@catv41.fr

English :

Your media library offers a film screening.

German :

Ihre Mediathek bietet Ihnen die Vorführung eines Films an.

Italiano :

La vostra mediateca proietterà un film.

Espanol :

Su mediateca proyectará una película.

