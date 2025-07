PROJECTION D’UN FILM Saint-Nazaire-de-Ladarez

PROJECTION D’UN FILM Saint-Nazaire-de-Ladarez samedi 23 août 2025.

Rue de la Bourrrède Saint-Nazaire-de-Ladarez Hérault

Projection d’un film sur l’enquête mystérieuse et passionnante, menée à la Grotte sépulcrale Basse des Fournials à 18h à la salle René Gasc. Libre participation

Rue de la Bourrrède Saint-Nazaire-de-Ladarez 34490 Hérault Occitanie +33 6 79 64 00 93 ashp-stnazaire@orange.fr

English :

Screening of a film about the mysterious and fascinating investigation into the Grotte sépulcrale Basse des Fournials at 6pm in the Salle René Gasc. Free admission

German :

Filmvorführung über die mysteriöse und spannende Untersuchung, die in der Grotte sépulcrale Basse des Fournials durchgeführt wurde. 18 Uhr im Saal René Gasc. Freie Teilnahme

Italiano :

Proiezione di un filmato sulla misteriosa e affascinante indagine della Grotte sépulcrale Basse des Fournials alle 18.00 nella Salle René Gasc. Ingresso libero

Espanol :

Proyección de una película sobre la misteriosa y fascinante investigación en la Grotte sépulcrale Basse des Fournials a las 18:00 h en la Salle René Gasc. Entrada gratuita

