Projection d’un film sur l’ancienne ligne ferroviaire Thouarcé Bellevigne-en-Layon samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00+ – 2025-09-20T15:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T14:30:00+

Vous pourrez embarquer à bord d’un train imaginaire.

Ce film amateur a été tourné sur les voies de l’ancienne voie ferrée après sa désafection et permet de découvrir le parcours et les ouvrages d’art de la ligne.

Par la même occasion vous découvrirez le cinéma et son histoire, dans les lieux de l’ancienne salle paroisiale.

Thouarcé Parc du Neufbourg, Thouarcé Bellevigne-en-Layon 49380 Thouarcé Maine-et-Loire Pays de la Loire

MD