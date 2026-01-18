Projection d’un opéra L’élixir d’amour de Donizetti Espace culturel du Pays de Nay Nay

Projection d’un opéra L’élixir d’amour de Donizetti

Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Sous la baguette de l’Opéra de Rennes, redécouvrez ce chef-d’œuvre dans une captation pleine de fraîcheur et d’humour. Entre quiproquos amoureux et mélodies envoûtantes, suivez Nemorino dans sa quête du véritable élixir… celui du cœur.

Dès 10 ans Réservation souhaitée .

Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

