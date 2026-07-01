Projection d’une collection spéciale « Patrimoine : passé ou modernité » au musée numérique de la Micro-Folie, Office de tourisme du Pays Foyen, Sainte-Foy-la-Grande

Informations pratiques

Projection d’une collection spéciale « Patrimoine : passé ou modernité » au musée numérique de la Micro-Folie 19 et 20 septembre Office de tourisme du Pays Foyen Gironde

Gratuit. Entrée libre. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Projection de la collection « Patrimoine : passé ou modernité » au Musée numérique de la Micro-Folie, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Cette collection propose une exploration d’œuvres qui font dialoguer héritage historique et création contemporaine. Elle met en lumière la manière dont les traditions inspirent les artistes d’aujourd’hui et sont réinterprétées à travers de nouvelles formes d’expression.

Une invitation à réfléchir à la continuité et à l’évolution du patrimoine culturel.

Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre, de 14h à 17h.

Accès libre, dans la limite des places disponibles.

Office de tourisme du Pays Foyen 102 rue de la République, 33220 Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 46 03 00 https://www.tourisme-dordogne-paysfoyen.com/ L’Office de tourisme occupe une maison à colombages. Sa tour, construite après la maison, date de 1590. Le bâtiment est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Places de stationnement dans la rue de la République, au cinéma La Brèche et au jardin public.

Projection d’une collection spéciale « Patrimoine – Passé ou modernité » au Musée numérique de la Micro-Folie à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine – Samedi 19 Septembre et dimanche 20 …

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