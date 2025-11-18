Projection-échange Endométriose, ves de nouvelles thérapies Montfort-sur-Meu

Projection-échange Endométriose, ves de nouvelles thérapies

Le mardi 18 novembre à 20h30, le cinéma La Cane organise une projection suivi d’un échange dans le cadre du festival Alimenterre.

Projection Leurs champs du coeur

Un tour de France de 15 agriculteurs qui nous parlent à coeurs ouverts de leurs galères, des solutions possibles, de la beauté du métier aussi. Des témoignages sincères, touchants, qui donnent envie de se mettre en mouvement.

Documentaire français de Mickaël Denis-Shi.

Durée 1h18.

Dans le cadre du Festival international ALIMENTERRE et du Festival national des SOLIDARITES, en partenariat avec le Pôle Economie Sociale et Solidaire du Pays de Brocéliande et Cêhapi.

Suivi d’un échange avec Sylvie Thiel, maraîchère engagée pour la biodiversité et administratrice de Agrobio 35 , et Stéphanie Catherine, productrice de produits laitiers au lait de vache bretonne ancienne et locale.

Tarif 4.30€ .

13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

