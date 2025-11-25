Projection-échange Endométriose, ves de nouvelles thérapies Montfort-sur-Meu

Projection-échange Endométriose, ves de nouvelles thérapies

20:30:00

Le mardi 25 novembre à 20h30, le cinéma La Cane organise une projection suivi d’un échange autour de la thématique de l’endométriose.

Projection Endométriose, vers de nouvelles thérapies

Ce documentaire pédagogique retrace l’errance médicale des patientes et fait le point sur les dernières pistes de traitement un tour d’horizon des nouvelles approches thérapeutiques de l’endométriose, affection longtemps ignorée et toujours diagnostiquée avec retard.

Documentaire allemand d’Ursula Duplantier. Durée 1h03.

L’échange se fera avec l’association Endobreizh, représentée par Marie-Paule Bernicot, accompagnée d’une professionnelle de santé.

Tarif 4.30€ .

13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

