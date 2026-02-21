Projection & échanges autour de « Sœurs, journal d’une reconstruction » Le Moulin à Café Paris
Projection & échanges autour de « Sœurs, journal d’une reconstruction » Le Moulin à Café Paris jeudi 2 avril 2026.
« Sœurs, journal d’une reconstruction » : suite à un événement traumatique survenu en 2020, Elena, la petite sœur plonge dans une violente dépression. Pendant quatre ans, Julia, l’ainée documente son chemin de reconstruction au regard de leur lien. Ce projet explore la santé mentale à travers le prisme de l’intime et de la sororité.
> Projection suivie d’un temps d’échange en présence de sa réalisatrice, sa productrice et sa monteuse :)
Projection et temps d’échanges autour du long-métrage documentaire « Sœurs, journal d’une reconstruction » en présence de Julia Zahar (réalisatrice), Eloïse Brannens (productrice) et Julie Trillo (monteuse) !
gratuit Public adultes.
Le Moulin à Café 9 place de la Garenne 75014 Paris
https://linktr.ee/moulinacafe +33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/?locale=fr_FR
