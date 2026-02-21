Jeudi 2 avril

« Sœurs, journal d’une reconstruction » : suite à un événement traumatique survenu en 2020, Elena, la petite sœur plonge dans une violente dépression. Pendant quatre ans, Julia, l’ainée documente son chemin de reconstruction au regard de leur lien. Ce projet explore la santé mentale à travers le prisme de l’intime et de la sororité.

> Projection suivie d’un temps d’échange en présence de sa réalisatrice, sa productrice et sa monteuse :)

Projection et temps d'échanges autour du long-métrage documentaire « Sœurs, journal d'une reconstruction » en présence de Julia Zahar (réalisatrice), Eloïse Brannens (productrice) et Julie Trillo (monteuse) !

Le jeudi 02 avril 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit Public adultes.

Le Moulin à Café 9 place de la Garenne 75014 Paris

https://linktr.ee/moulinacafe +33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/?locale=fr_FR



