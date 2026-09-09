PROJECTION – Egypte : les temples sauvés du Nil, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

PROJECTION – Egypte : les temples sauvés du Nil Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

De Olivier Lemaitre (2018, 52min.). À l’occasion des 50 ans du sauvetage des temples d’Abou Simbel par l’UNESCO, ce film part sur les traces des missions françaises et étrangères qui ont bravé déserts et inondations et sont parvenues à préserver certains temples, même si elles ont du se résoudre à en laisser d’autres au fond du lac Nasser. En croisant archives, récits et animations 3D, il rend vivante cette grande aventure entre Paris et le Nil, fait revivre ce sauvetage spectaculaire et ouvre la réflexion sur la sauvegarde du patrimoine en péril de nos jours.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 MARSEILLE Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491559000 https://www.bmvr.marseille.fr https://www.facebook.com/marseillebiblio/;https://www.instagram.com/marseillebiblio/?hl=fr;https://twitter.com/marseillebiblio?lang=fr Tramway T2 et T3 arrêt Belsunce Alcazar. Métro M1 station Colbert, M2 station Noailles. Bus : 31, 32, 41, 49, 55, 60, 61, 70, 80, 81, 82, 82S, 83, 89, 97

De Olivier Lemaitre (2018, 52min.). À l’occasion des 50 ans du sauvetage des temples d’Abou Simbel par l’UNESCO, ce film part sur les traces des missions françaises et étrangères qui ont bravé et et…

@journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr