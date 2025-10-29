Projection Elle entend pas la moto Place de la République Étel

Place de la République Cinéma La Rivière – Étel Morbihan

Début : 2025-10-29 20:30:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29

À la veille d’une célébration familiale, Manon, jeune femme sourde et lumineuse, rejoint ses parents en Haute-Savoie. Dans la beauté des paysages alpestres, l’histoire du clan se redéploie entre archives familiales et images filmées par la réalisatrice depuis 25 ans. Porté par la force intérieure de Manon, le film trace un chemin d’épreuve et de résilience. La parole émerge enfin, là où le silence a longtemps régné.

En présence de la réalisatrice et de directeur de Tadeo (solutions pour l’autonomie des personnes sourdes et malentendantes)

Organisateur cinéma La Rivière Association Quai Des Dunes, en partenariat avec le musée des Thoniers

Tarif tous les tarifs sur cinemalariviere.org

Contact 06 84 41 95 49 quaidesdunes@gmail.com .

Place de la République Cinéma La Rivière – Étel 56410 Morbihan Bretagne

