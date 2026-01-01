Projection Elle entend pas la moto Montfort-sur-Meu

Projection Elle entend pas la moto

Le mardi 13 janvier à 20h30, le cinéma La Cane propose la projection Elle entend pas la moto , documentaire français de Dominique Fischbach suivi d’un échange avec Cendrine Delloye, présidente de l’association LPC 35 dédiée à l’accompagnement des enfants et adultes sourds ou malentendants, ainsi que Laurence Constentin, maman d’un enfant sourd et Noë Costentin, étudiant sourd.

A la veille d’une célébration familiale, Manon, jeune femme sourde et lumineuse, rejoint ses parents en Haute-Savoie. Dans la beauté des paysages alpestres, l’histoire du clan se redéploie entre archives et images filmées par la réalisatrice depuis 25 ans. Porté par la force intérieure de Manon, le film trace un chemin d’épreuve et de résilience. La parole émerge enfin, là où le silence a longtemps régné.

Durée 1h34.

Tarif 4.30€ .

