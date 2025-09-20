Projection : embardée normande avec Sagan Cinéma du Casino Houlgate

Projection : embardée normande avec Sagan Samedi 20 septembre, 20h30 Cinéma du Casino Calvados

Durée 2h, 8,5€.

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

À l’occasion du 90e anniversaire de la naissance de Françoise Sagan, la Librairie les Vagues à Houlgate célèbre l’apport et la place de cette autrice dans la littérature française avec des ateliers d’écriture et une projection.

Cinéma du Casino 41 Rue Henri Dobert, 14510 Houlgate, France Houlgate 14510 Calvados Normandie 0231287575 https://houlgate.noecinemas.com/

© Sophie Lulague