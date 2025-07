Projection en audiodescription Bibliothèque – 5e étage Rennes

Projection en audiodescription Bibliothèque – 5e étage Rennes Vendredi 12 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Projection de films

Une fois par mois, assistez à la projection d’un film en audiodescription.

Pour connaître la programmation, adressez-vous au service accessibilité de la bibliothèque.

Début : 2025-09-12T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-12T17:00:00.000+02:00

Bibliothèque – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine