Projection en avant-première C’etait mieux demain place de la gare Royan

place de la gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 6.5 EUR

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Comédie de Vinciane Millereau, avec Didier Bourdon et Elsa Zylberstein

Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 50’.

place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10

English :

Comedy by Vinciane Millereau, starring Didier Bourdon and Elsa Zylberstein

In a small French village, Hélène, Michel and their two children live happily in the carefree atmosphere of the 50s.

German :

Komödie von Vinciane Millereau, mit Didier Bourdon und Elsa Zylberstein

In einem kleinen französischen Dorf verbringen Hélène, Michel und ihre beiden Kinder glückliche Tage in der Unbeschwertheit der 50er Jahre?

Italiano :

Commedia di Vinciane Millereau, con Didier Bourdon e Elsa Zylberstein

Hélène, Michel e i loro due figli vivono felicemente in un piccolo villaggio francese nell’atmosfera spensierata degli anni Cinquanta.

Espanol :

Comedia de Vinciane Millereau, protagonizada por Didier Bourdon y Elsa Zylberstein

Hélène, Michel y sus dos hijos viven felices en un pequeño pueblo francés en el ambiente despreocupado de los años cincuenta.

