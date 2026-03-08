Projection en avant-première Compostelle Cinéma Le Grand Club Dax

Projection en avant-première Compostelle

Cinéma Le Grand Club 11 avenue Sablar 40100 Dax Dax Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Au profit de la recherche sur le cerveau (ESPOIR EN TETE RORARY)

15 euros dont défiscalisable sur 8 euros .

Cinéma Le Grand Club 11 avenue Sablar 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 66 94 76 rotarydax40100@gmail.com

L’événement Projection en avant-première Compostelle Dax a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Grand Dax