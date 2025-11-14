Projection en AVANT PREMIERE de « JEAN VALJEAN » Cinéma Le Central Puteaux Vendredi 14 novembre, 19h45 15 euros

Projection en AVANT PREMIERE de « JEAN VALJEAN » avec le Lions Club de Puteaux

Au profit de la lutte contre le cancer pédiatrique aidons des centaines d’enfants à réussir leur IRM grâce à un dispositif permettant de visionner un contenu multimédia durant une séance.

Présentation

Plus grand club service mondial à vocation humanitaire et humaniste, 1,4 millions de membres dans 200 pays.

Le Lions club organise des événements de collecte de fonds pour apporter son soutien aux personnes défavorisées ou frappées par le handicap ; créer du lien et améliorer le monde avec générosité ; Œuvrer ensemble avec les 1,4 millions de femmes et d’hommes membres afin d’avoir un impact durable et transformer plus de vies ; Réunir le plus de forces possibles autour des causes principales qui lui tiennent à cœur : la faim dans le monde, la vue, le cancer infantile, le diabète, la jeunesse, le handicap et l’environnement; et intervenir rapidement lors des catastrophes.

Cinéma Le Central 136 Rue de la République, 92800 Puteaux Puteaux 92800 Hauts-de-Seine