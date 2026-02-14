Projection en avant-première du film COMPOSTELLE Opération nationale ROTARY Espoir en Tête Corniche de la Plage Bénodet

Projection en avant-première du film COMPOSTELLE Opération nationale ROTARY Espoir en Tête

Corniche de la Plage Cinémarine Bénodet Finistère

Début : 2026-03-22 14:30:00

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Le Rotary Fouesnant Sud Cornouaille organise, dans le cadre de l’opération nationale Espoir en Tête , la projection en avant-première du film COMPOSTELLE le dimanche 22 mars à 14h30 au Cinémarine de Bénodet.

Depuis 20 ans, cette action solidaire mobilise chaque année près de 100 000 spectateurs dans plus de 450 salles en France. Une partie du prix du billet est reversée à la recherche fondamentale sur les maladies du cerveau.

Tarif 15 € dont 8 € directement versés à la recherche.

À propos du film

Réalisé par Yann Samuell, COMPOSTELLE met en scène Alexandra Lamy dans une histoire inspirée de faits réels.

Le film raconte le parcours d’Adam qui, accompagné de Fred, doit parcourir les 2 000 km du chemin de Compostelle pour obtenir la clémence des juges. Cette aventure s’inspire d’une initiative portée par une association qui propose à des adolescents en rupture sociale de réaliser de longues marches éducatives pour favoriser leur réinsertion.

Un rendez-vous solidaire

En participant à cette avant-première, les spectateurs contribuent à soutenir la recherche scientifique dans le domaine des maladies du cerveau, au cœur de la mission portée par le Rotary à travers l’opération Espoir en Tête . .

+33 6 07 57 37 06

