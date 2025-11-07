Projection en avant-première du film Jean Valjean place de la gare Royan

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

place de la gare Cinéma Lido Royan

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-07 20:15:00
2025-11-07

Les Lions Club Royan Doyen et Royan Côte Atlantique vous proposent d’assister en avant-première, à la projection du film Jean Valjean.
place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 68 11 20  lcrd.evts@gmail.com

English :

The Royan Doyen and Royan Côte Atlantique Lions Clubs invite you to preview the film Jean Valjean.

German :

Die Lions Clubs Royan Doyen und Royan Côte Atlantique bieten Ihnen die Möglichkeit, an einer Vorpremiere des Films Jean Valjean teilzunehmen.

Italiano :

I Lions Club Royan Doyen e Royan Côte Atlantique vi invitano a partecipare alla proiezione in anteprima del film Jean Valjean.

Espanol :

Los Clubes de Leones Royan Doyen y Royan Côte Atlantique le invitan a asistir al preestreno de la película Jean Valjean.

