Projection en avant-première du film Jean Valjean place de la gare Royan

Projection en avant-première du film Jean Valjean
place de la gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-07 20:15:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Les Lions Club Royan Doyen et Royan Côte Atlantique vous proposent d’assister en avant-première, à la projection du film Jean Valjean.
place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 68 11 20 lcrd.evts@gmail.com
English :
The Royan Doyen and Royan Côte Atlantique Lions Clubs invite you to preview the film Jean Valjean.
German :
Die Lions Clubs Royan Doyen und Royan Côte Atlantique bieten Ihnen die Möglichkeit, an einer Vorpremiere des Films Jean Valjean teilzunehmen.
Italiano :
I Lions Club Royan Doyen e Royan Côte Atlantique vi invitano a partecipare alla proiezione in anteprima del film Jean Valjean.
Espanol :
Los Clubes de Leones Royan Doyen y Royan Côte Atlantique le invitan a asistir al preestreno de la película Jean Valjean.
