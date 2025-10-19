Projection en avant-première La Bonne Étoile Place de la Gare Royan
Projection en avant-première La Bonne Étoile Place de la Gare Royan dimanche 19 octobre 2025.
Projection en avant-première La Bonne Étoile
Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 10:45:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
En présence du réalisateur Pascal Elbé.
Avec Benoit Poelvoorde et Audrey Lamy.
.
Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10
English :
In the presence of director Pascal Elbé.
With Benoit Poelvoorde and Audrey Lamy.
German :
In Anwesenheit des Regisseurs Pascal Elbé.
Mit Benoit Poelvoorde und Audrey Lamy.
Italiano :
In presenza del regista Pascal Elbé.
Con Benoit Poelvoorde e Audrey Lamy.
Espanol :
En presencia del director Pascal Elbé.
Con Benoit Poelvoorde y Audrey Lamy.
L’événement Projection en avant-première La Bonne Étoile Royan a été mis à jour le 2025-09-16 par Mairie de Royan