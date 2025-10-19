Projection en avant-première La Bonne Étoile Place de la Gare Royan

Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 10:45:00
fin : 2025-10-19

Date(s) :
2025-10-19

En présence du réalisateur Pascal Elbé.
Avec Benoit Poelvoorde et Audrey Lamy.
Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10 

English :

In the presence of director Pascal Elbé.
With Benoit Poelvoorde and Audrey Lamy.

German :

In Anwesenheit des Regisseurs Pascal Elbé.
Mit Benoit Poelvoorde und Audrey Lamy.

Italiano :

In presenza del regista Pascal Elbé.
Con Benoit Poelvoorde e Audrey Lamy.

Espanol :

En presencia del director Pascal Elbé.
Con Benoit Poelvoorde y Audrey Lamy.

