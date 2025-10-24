Projection en breton de Zombillénium Cinéma Les Korrigans Guingamp
Projection en breton de Zombillénium Cinéma Les Korrigans Guingamp vendredi 24 octobre 2025.
Projection en breton de Zombillénium
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 14:00:00
fin : 2025-10-24 20:00:00
Date(s) :
2025-10-24
Projection du film d’animation et d’aventure Zombillénium en breton sous-titré français. Durée: 1h18. .
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 27 88
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Projection en breton de Zombillénium Guingamp a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol