Projection en breton de Zombillénium Cinéma Les Korrigans Guingamp

Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-24 14:00:00
fin : 2025-10-24 20:00:00

2025-10-24

Projection du film d’animation et d’aventure Zombillénium en breton sous-titré français. Durée: 1h18.   .

Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 27 88 

