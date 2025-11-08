Projection : En comparaison de Harun Farocki Bibliothèque Goutte d’Or Paris

« Je veux proposer un film qui apporte sa contribution au concept de travail. Qui compare le travail dans une société traditionnelle, par exemple en Afrique, dans une société en cours d’industrialisation, comme en Inde, et dans une société fortement industrialisée, en Europe ou au Japon. L’objet de la comparaison est le travail de construction des maisons d’habitation » (Harun Farocki)

Dans le cadre d’une programmation Film du mois documentaire, Métamorphoses du travail

62 mn

En partenariat avec la plateforme Les yeux doc – Bibliothèque Publique d’information

de 15h30 à 17h30

gratuit

sur inscription auprès des bibliothécaires

Public adultes.

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/