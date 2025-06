Projection en direct de l’opéra la Flûte Enchantée Médiathèque le Tempo Vezin-le-Coquet 18 juin 2025

Opéra sur écran en deux actes de en deux actes de Wolfgang Amadeus Mozart (1791). C’est une œuvre mélange plusieurs styles : comédie populaire, drame lyrique, musique sacrée.

### Opéra sur écran en deux actes de en deux actes de Wolfgang Amadeus Mozart (1791)

Co-produit par Opéra de Rennes et Angers Nantes Opéra

Cette œuvre mêle magie, sagesse et quête initiatique dans un univers féerique. L’histoire se déroule dans un univers peuplé de créatures étranges, de sages et de forces magiques. C’est un conte initiatique, à la croisée du merveilleux, de la philosophie et de la comédie. L’opéra met en scène Tamino, un prince égaré qui est sauvé d’un serpent par trois dames au service de la Reine de la Nuit et Pamina, fille de la Reine de la Nuit et prisonnière du mage Sarastro, qui doivent surmonter ensemble la quête de la sagesse, de la vérité et de l’amour véritable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-18T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-18T23:00:00.000+02:00

Médiathèque le Tempo 11 Contour de l’église , 35132 Vezin-le-Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine