Projection en Folie Micro-Folie Le Pouliguen mercredi 12 novembre 2025.
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Début : 2025-11-12 15:00:00
fin : 2025-11-26 16:30:00
2025-11-12 2025-11-15 2025-11-26
Plongez-vous dans l’univers de l’inimitable Toulouse-Lautrec. .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
