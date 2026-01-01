Projection en Folie Micro-Folie Le Pouliguen
Projection en Folie Micro-Folie Le Pouliguen mercredi 7 janvier 2026.
Projection en Folie
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Début : 2026-01-07 15:00:00
fin : 2026-01-07 16:30:00
2026-01-07
Découvrez Niki de Saint Phalle un rêve d’architecte qui retrace le parcours de cette artiste monumentale. .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
