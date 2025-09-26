Projection en plein air avec Gouinéma – Jardin21 Jardin21 Paris
Une programmation pour vous faire découvrir des courts-métrages indépendantes de jeunes artistes queer, en présence des créateur.ices ᯓ★
Au programme :
– « Je fais croire que je suis » de @caroline_rodeo
– « La dormeuse » de @florechudeau
– « Sorcières » de @albe_musique
– « Une pièce où tu redeviens entière » de @annouk_bazile
– « Love Cruising » de @dorsojuliana
– « Le jaune du ciel » de @rachel.rdlf
Infos pratiques :
.⋆ Event dès 21h30
.⋆ Inscriptions
Gouinéma et Jardin21 vous invite à une séance courts-métrages le 25 septembre 2025 à 21h30 autour du thème « biographies artistiques et expériences de tournage » !
Le jeudi 25 septembre 2025
de 21h30 à 22h30
gratuit
Tout public.
Jardin21 12a, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris