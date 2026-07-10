Projection en plein air du film A BICYCLETTE Stade Neuchâtel-Urtière

Informations pratiques

Neuchâtel-Urtière

Projection en plein air du film A BICYCLETTE

Stade 4 Rue de la Mairie Neuchâtel-Urtière Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:15:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Projection en plein air du film A BICYCLETTE de Mathias Mlekuz.

Séance gratuite proposée par le Centre Image, en partenariat avec la Commune.

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2024 | 1h29 | comédie dramatique | tout public

De l’Atlantique à la mer Noire, Mathias embarque son meilleur ami Philippe dans un road trip à bicyclette. Ensemble ils vont refaire le voyage que Youri, son fils, avait entrepris avant de disparaitre tragiquement. Une épopée qu’ils traverseront avec tendresse, humour et émotion. .

Stade 4 Rue de la Mairie Neuchâtel-Urtière 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@centre-image.org

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English : Projection en plein air du film A BICYCLETTE

L’événement Projection en plein air du film A BICYCLETTE Neuchâtel-Urtière a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD