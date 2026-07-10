Projection en plein air du film A BICYCLETTE Stade Neuchâtel-Urtière
vendredi 21 août 2026 · Stade · Neuchâtel-Urtière
Informations pratiques
Neuchâtel-Urtière
Projection en plein air du film A BICYCLETTE
Stade 4 Rue de la Mairie Neuchâtel-Urtière Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:15:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Projection en plein air du film A BICYCLETTE de Mathias Mlekuz.
Séance gratuite proposée par le Centre Image, en partenariat avec la Commune.
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2024 | 1h29 | comédie dramatique | tout public
De l’Atlantique à la mer Noire, Mathias embarque son meilleur ami Philippe dans un road trip à bicyclette. Ensemble ils vont refaire le voyage que Youri, son fils, avait entrepris avant de disparaitre tragiquement. Une épopée qu’ils traverseront avec tendresse, humour et émotion. .
Stade 4 Rue de la Mairie Neuchâtel-Urtière 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@centre-image.org
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English : Projection en plein air du film A BICYCLETTE
L’événement Projection en plein air du film A BICYCLETTE Neuchâtel-Urtière a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD