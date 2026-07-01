Projection en plein air du film DRAGONS Ecole Mandella, Champvallon Bethoncourt

Informations pratiques

Bethoncourt

Projection en plein air du film DRAGONS

Ecole Mandella, Champvallon 3 Rue Buffon Bethoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:45:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Projection en plein air du film DRAGONS de Dean Deblois.

Séance gratuite proposée par le Centre Image, en partenariat avec le centre social La Lizaine.

2025 | 2h05 | aventure | + 6 ans

Sur l’île escarpée de Beurk, où depuis des générations Vikings et dragons s’affrontent sans merci, Harold fait figure d’exception. Effacé, écrasé par la stature de son père, le chef de la tribu, Stoïk, ce jeune rêveur défie des siècles de tradition en se liant d’amitié avec un dragon nommé Krokmou. Leur lien improbable va révéler la vraie nature des dragons et remettre en question les fondements mêmes de la société viking. .

Ecole Mandella, Champvallon 3 Rue Buffon Bethoncourt 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@centre-image.org

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English : Projection en plein air du film DRAGONS

L’événement Projection en plein air du film DRAGONS Bethoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD