Projection en plein air du film DRAGONS Ecole Mandella, Champvallon Bethoncourt
jeudi 16 juillet 2026 · Ecole Mandella, Champvallon · Bethoncourt
Informations pratiques
Bethoncourt
Projection en plein air du film DRAGONS
Ecole Mandella, Champvallon 3 Rue Buffon Bethoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:45:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Projection en plein air du film DRAGONS de Dean Deblois.
Séance gratuite proposée par le Centre Image, en partenariat avec le centre social La Lizaine.
2025 | 2h05 | aventure | + 6 ans
Sur l’île escarpée de Beurk, où depuis des générations Vikings et dragons s’affrontent sans merci, Harold fait figure d’exception. Effacé, écrasé par la stature de son père, le chef de la tribu, Stoïk, ce jeune rêveur défie des siècles de tradition en se liant d’amitié avec un dragon nommé Krokmou. Leur lien improbable va révéler la vraie nature des dragons et remettre en question les fondements mêmes de la société viking. .
Ecole Mandella, Champvallon 3 Rue Buffon Bethoncourt 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@centre-image.org
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English : Projection en plein air du film DRAGONS
L’événement Projection en plein air du film DRAGONS Bethoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD