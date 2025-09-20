Projection en plein air du film « Les Visiteurs » La Fabrique de la ville Saint-Denis

Projection en plein air du film « Les Visiteurs » Samedi 20 septembre, 20h30 La Fabrique de la ville Seine-Saint-Denis

Mineur de moins de 18 ans accompagné d’un adulte.

L’association le Cinéma l’Écran et l’Unité d’archéologie de la Ville de Saint-Denis vous propose une projection en plein air du film « Les Visiteurs », commenté par les archéologues !

La Fabrique de la ville 4 rue du Cygne 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 83 72 23 20 http://www.saint-denis-culture.fr La Fabrique de la ville a été inaugurée au cœur de Saint-Denis en 2011, à deux pas de la basilique et jouxtant l’office du tourisme. Élevant son chapeau semblable à un champignon et accompagnée d’un chantier de fouilles archéologiques, elle a créé la surprise. Un véritable îlot urbain, en résonance avec celui de la basilique. Des lieux chargés d’histoire qui laissent entrevoir à la population dionysienne les origines de cette terre qu’ils foulent tous les jours. Une expérience unique à vivre, en se plongeant dans l’histoire de cette ville connue mais qui cache encore bien des secrets. Le public a pu prendre connaissance depuis 2009 du chantier archéologique aux pieds de la Fabrique et des nombreux vestiges découverts, tels des cuves de lavandière ou encore les restes d’un artisanat autour des peaux d’animaux. Après son extension en 2015, la fouille s’est agrandie et s’est achevée au cours de l’été 2017. Si vous êtes déjà venus sur l’îlot Cygne, oubliez le paysage que vous connaissiez. N’hésitez pas à le redécouvrir, vous risqueriez d’être surpris… M13 / RER B, RER D / T1

