PROJECTION EN PLEIN AIR KINO CLAMECY MLAC Clamecy vendredi 8 août 2025.

MLAC 1 Chemin de la Ferme Blanche Clamecy Nièvre

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-08 20:00:00

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Rassemblement international de création de courts-métrages sans budget et solidaire. Durant cette première édition à Clamecy du 5 au 8 août, ne vous étonnez pas de voir des joyeuses petites équipes de tournage arpenter la ville. Ils comptent sur votre accueil et tolérance, n'hésitez pas à les solliciter. Vous pourriez vous retrouver figurant dans un film ! Projection en plein air le 8 août à la tombée de la nuit. Accueil du public à 20h. Buvette et food-truck sur place. Gratuit .

MLAC 1 Chemin de la Ferme Blanche Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté kinomoutarde@gmail.com

