Synopsis

Moonrise Kingdom de Wes Anderson (États-Unis, 2012)

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret et s’enfuient ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les retrouver, une violente tempête s’approche des côtes et va bouleverser davantage encore la vie de la communauté.

Avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray…

Durée : 1h34

Projection proposée par l’association Artmele

En cas d’intempérie la projection se fera dans le gymnase du Centre sportif Jules Noël.

Le vendredi 29 août 2025

de 21h30 à 23h00

gratuit Tout public.

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS