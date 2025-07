Projection en plein air Moulin Rouge de Baz Luhrmann Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer

Projection en plein air Moulin Rouge de Baz Luhrmann Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer vendredi 8 août 2025 20:00:00.

Projection en plein air Moulin Rouge de Baz Luhrmann

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-08 20:00:00

2025-08-08

À la tombée de la nuit, installez-vous pour une soirée cinéma sous les étoiles avec la projection du célèbre film Moulin Rouge, chef-d’œuvre visuel et musical signé Baz Luhrmann.

Synopsis :

A la fin du XIXe siècle, dans le Paris de la Belle Epoque, Christian, un jeune poète désargenté, s’installe dans le quartier de Montmartre et découvre un univers où se mêlent sexe, drogue et french cancan, mais se rebelle contre ce milieu décadent en menant une vie de bohème.

Il rêve d’écrire une grande pièce, et le peintre Henri de Toulouse-Lautrec est prêt à lui donner sa chance. Celui-ci a besoin d’un spectacle grandiose pour le Moulin Rouge et le poète est embauché pour rédiger le livret de la revue. C’est là qu’il tombe amoureux de la courtisane Satine, la star du prodigieux cabaret…

Gratuit, sans réservation.

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 16 26

English : Projection en plein air Moulin Rouge de Baz Luhrmann

As night falls, settle in for an evening of cinema under the stars with a screening of Moulin Rouge, Baz Luhrmann’s visual and musical masterpiece.

Synopsis :

At the end of the 19th century, in the Paris of the Belle Epoque, Christian, a young poet with no money, settles in the Montmartre district and discovers a world of sex, drugs and the French cancan, but rebels against this decadent milieu by leading a bohemian life.

He dreams of writing a major play, and the painter Henri de Toulouse-Lautrec is ready to give him a chance. The painter needed a grandiose show for the Moulin Rouge, and the poet was hired to write the revue’s libretto. It was there that he fell in love with the courtesan Satine, star of the prodigious cabaret…

Free, no reservation required.

German : Projection en plein air Moulin Rouge de Baz Luhrmann

Wenn die Nacht hereinbricht, können Sie einen Filmabend unter dem Sternenhimmel genießen, bei dem der berühmte Film Moulin Rouge gezeigt wird, ein visuelles und musikalisches Meisterwerk von Baz Luhrmann.

Synopsis:

Ende des 19. Jahrhunderts, im Paris der Belle Epoque, zieht Christian, ein junger, mittelloser Dichter, in das Viertel Montmartre und entdeckt eine Welt, in der Sex, Drogen und French Cancan aufeinandertreffen.

Er träumt davon, ein großes Stück zu schreiben, und der Maler Henri de Toulouse-Lautrec ist bereit, ihm eine Chance zu geben. Dieser braucht eine großartige Show für das Moulin Rouge und der Dichter wird angeheuert, um das Libretto für die Revue zu schreiben. Dort verliebt er sich in die Kurtisane Satine, den Star des verschwenderischen Kabaretts…

Kostenlos, keine Reservierung erforderlich.

Italiano :

Al calar della sera, godetevi una serata di cinema sotto le stelle con la proiezione del famoso film Moulin Rouge, capolavoro visivo e musicale di Baz Luhrmann.

Sinossi :

Alla fine del XIX secolo, nella Parigi della Belle Epoque, Christian, un giovane poeta senza soldi, si trasferisce nel quartiere di Montmartre e scopre un mondo di sesso, droga e cancan francese, ma si ribella a questo ambiente decadente conducendo una vita bohémien.

Sogna di scrivere un’opera teatrale importante e il pittore Henri de Toulouse-Lautrec è pronto a dargli una possibilità. Il pittore aveva bisogno di uno spettacolo grandioso per il Moulin Rouge e il poeta fu assunto per scrivere il libretto della rivista. Fu lì che si innamorò della cortigiana Satine, la stella del prodigioso cabaret…

Gratuito, senza prenotazione.

Espanol :

Al caer la noche, prepárese para una velada de cine bajo las estrellas con la proyección de la famosa película Moulin Rouge, la obra maestra visual y musical de Baz Luhrmann.

Sinopsis :

A finales del siglo XIX, en el París de la Belle Époque, Christian, un joven poeta sin dinero, se traslada al barrio de Montmartre y descubre un mundo de sexo, drogas y el cancán francés, pero se rebela contra este ambiente decadente llevando una vida bohemia.

Sueña con escribir una gran obra, y el pintor Henri de Toulouse-Lautrec está dispuesto a darle una oportunidad. El pintor necesitaba un espectáculo grandioso para el Moulin Rouge y el poeta fue contratado para escribir el libreto de la revista. Allí se enamoró de la cortesana Satine, estrella del prodigioso cabaret…

Gratis, sin reserva.

