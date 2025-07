Projection en plein air : Séraphine Château d’Auvers Auvers-sur-Oise

Projection en plein air : Séraphine Château d’Auvers Auvers-sur-Oise mardi 15 juillet 2025.

Projection en plein air : Séraphine Mardi 15 juillet, 22h00 Château d’Auvers Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-15T22:00:00 – 2025-07-15T23:59:00

Fin : 2025-07-15T22:00:00 – 2025-07-15T23:59:00

Projection en plein air de Séraphine de Martin Provost sorti en 2008.

En 1912, le collectionneur allemand Wilhelm Uhde, premier acheteur de Picasso et découvreur du douanier Rousseau, loue un appartement à Senlis pour écrire et se reposer de sa vie parisienne. Il prend à son service une femme de ménage, Séraphine, 48 ans. Quelque temps plus tard, il remarque chez des notables locaux une petite toile peinte sur bois. Sa stupéfaction est grande d’apprendre que l’auteur n’est autre que Séraphine. S’instaure alors une relation poignante et inattendue entre le marchand d’art d’avant-garde et la femme de ménage visionnaire.

Château d’Auvers Rue de Léry, 95430 Auvers-sur-Oise, France Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 0134484848 http://www.chateau-auvers.fr Le Château d’Auvers fut construit au XVIIe siècle, vers 1635, par Zanobi Lioni, un riche financier italien de l’entourage de Marie de Médicis. Encerclé par un terrain boisé, l’édifice possédait alors un toit en terrasse à la mode italienne, d’harmonieux jardins aménagés en terrasses successives, des bassins et fontaines, deux orangeries (au nord et au sud) ainsi qu’un belvédère surplombant le village et la vallée de l’Oise.

À quelque distance au nord de la porte d’entrée, on peut encore voir le nymphée érigé à cette époque,. Cette grotte artificielle en forme de dôme est entièrement tapissée de coquillages, de meulière et de verres.

En 1662, le château fut vendu à Jean de Léry (ou Leyrit), conseiller, maître d’hôtel du roi, président-trésorier de France et général des finances. Il transforma le castel italien en château à la française.

Acquis en 1987 par le Conseil général du Val d’Oise, le Château d’Auvers a été entièrement restauré. Entre 1994 et 2016, le château a abrité le parcours multimédia “Voyage au temps des Impressionnistes”, qui rendait hommage aux peintres qui ont tant marqué la vallée de l’Oise. En voiture, par l’autoroute : De la Porte Maillot ou de Clignancourt, suivre l’A86 (direction Cergy-Pontoise) puis l’A15 (direction Cergy-Pontoise). Prendre ensuite l’A115 (direction Calais), sortie Méry-sur-Oise Centre puis Château d’Auvers. Parking gratuit.

Été culturel en ruralité en Val-d’Oise

©CécileJuvé