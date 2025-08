Projection en plein air « Traverser les 4 saisons » sur les Haltes Les Gras

Projection en plein air « Traverser les 4 saisons » sur les Haltes

La Halte des Seignes Les Gras Doubs

Gratuit

Début : 2025-08-05 20:00:00

fin : 2025-08-05 22:30:00

2025-08-05

Cet été, La Halte et Thomas Billot vous invitent à deux projections en plein air du film Traverser les 4 saisons , réalisé par l’aventurier jurassien. Après avoir parcouru toutes les Grandes traversées du Jura à pied, à vélo, en VTT, en ski de fond, en raquettes et à cheval, Thomas repart sur les chemins pour compléter son aventure avec la GTJ en gravel. À l’issue de chaque projection, il animera un débat pour partager son expérience et échanger avec le public dans une ambiance conviviale.

Les Haltes, véritables cabanes en bois du Jura, sont installées au coeur du massif pour accueillir les itinérants et amateurs d’activités de plein air toute l’année. Ce projet durable, modulable et éco-conçu est porté par deux associations majeures du territoire l’Espace Nordique Jurassien et les Grandes traversées du Jura, qui oeuvrent ensemble pour valoriser et préserver les richesses naturelles et humaines des Montagnes du Jura.

Le 5/08 RDV à la Halte des Seignes (Doubs, commune des Gras) 46.976472, 6.541174. https://maps.app.goo.gl/XZGTAgrkSQ2CQ1Du6

Le 6/08 RDV à la Halte des Arboux (Jura, commune de Foncine-le-Haut) 46.666863, 6.047611 https://maps.app.goo.gl/1RtanrcMNS45GGK59 .

La Halte des Seignes Les Gras 25790 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 14 17 49 lydia.berthomieu@gtj.asso.fr

