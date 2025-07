Projection en plein air : Un p’tit truc en plus Parc de la mairie de Beaumont sur Oise Beaumont-sur-Oise

Projection en plein air : Un p’tit truc en plus Parc de la mairie de Beaumont sur Oise Beaumont-sur-Oise mardi 15 juillet 2025.

Projection en plein air : Un p’tit truc en plus Mardi 15 juillet, 21h00 Parc de la mairie de Beaumont sur Oise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-15T21:00:00 – 2025-07-15T22:40:00

Fin : 2025-07-15T21:00:00 – 2025-07-15T22:40:00

Projection en plein air d’Un p’tit truc en plus d’Artus, sorti en 2024.

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais.

Parc de la mairie de Beaumont sur Oise Beaumont-sur-Oise Beaumont-sur-Oise 95260 Val-d’Oise Île-de-France

Été culturel en ruralité en Val-d’Oise

©CécileJuvé