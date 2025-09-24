Projection en plein air – Vertige Média Jardin21 Paris

Projection en plein air – Vertige Média Jardin21 Paris mercredi 24 septembre 2025.

Dans le milieu de l’escalade, beaucoup connaissent son surnom. Peu connaissent l’homme. Pour les fondateurs de Vertige Media, il fallait donc partir à la rencontre de Bruno Clément, surnommé Graou, pour percer le mystère d’une légende de la grimpe.

C’est donc en 20 minutes que le mini-doc de Julien Demond et Tristan Lochon retrace la rencontre improbable entre une bande de grimpeurs parisiens et une figure incontournable des Gorges du Verdon.

Forcément vertigineux ᯓ★

Infos pratiques :

.⋆ Event dès 20h

.⋆ Inscriptions

Quand des grimpeurs parisiens partent sur les traces d’une légende du Verdon, il se passe forcément des choses. Beaucoup de choses.

Le mercredi 24 septembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant

6 euros.

Tout public.

Jardin21 12a, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris