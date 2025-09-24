Projection en plein air – Vertige Média Jardin21 Paris
Projection en plein air – Vertige Média Jardin21 Paris mercredi 24 septembre 2025.
Dans le milieu de l’escalade, beaucoup connaissent son surnom. Peu connaissent l’homme. Pour les fondateurs de Vertige Media, il fallait donc partir à la rencontre de Bruno Clément, surnommé Graou, pour percer le mystère d’une légende de la grimpe.
C’est donc en 20 minutes que le mini-doc de Julien Demond et Tristan Lochon retrace la rencontre improbable entre une bande de grimpeurs parisiens et une figure incontournable des Gorges du Verdon.
Forcément vertigineux ᯓ★
Infos pratiques :
.⋆ Event dès 20h
.⋆ Inscriptions
Quand des grimpeurs parisiens partent sur les traces d’une légende du Verdon, il se passe forcément des choses. Beaucoup de choses.
Le mercredi 24 septembre 2025
de 20h00 à 23h00
payant
6 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-24T23:00:00+02:00
fin : 2025-09-25T02:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-24T20:00:00+02:00_2025-09-24T23:00:00+02:00
Jardin21 12a, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris