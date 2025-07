Projection en refuge nature, montagne et secrets de la photo animalière Vallorcine

Et si vous combiniez randonnée, détente et découverte le temps d’une soirée unique en montagne ?

Je vous donne rendez-vous au refuge de la Loriaz pour une projection commentée autour de la faune alpine et des coulisses de la photographie animalière.

Refuge de Loriaz Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 53 69 73 refuge.loriaz@orange.fr

English :

How about combining hiking, nature, relaxation, and discovery for a truly unique evening in the mountains?

Join us at the Refuge de la Loriaz for a special photo talk on Alpine wildlife and the behind-the-scenes of animal photography.

German :

Wie wäre es, wenn Sie Wandern, Entspannen und Entdecken an einem einzigartigen Abend in den Bergen kombinieren würden?

Ich treffe Sie in der Loriazhütte zu einer kommentierten Vorführung rund um die alpine Fauna und die Hintergründe der Tierfotografie.

Italiano :

Che ne dite di combinare escursioni, relax e scoperta per una serata unica in montagna?

Incontriamoci al refuge de la Loriaz per una visita guidata alla fauna alpina e per fotografare la fauna selvatica dietro le quinte.

Espanol :

¿Qué le parece combinar senderismo, relajación y descubrimiento para pasar una velada única en la montaña?

Reúnete conmigo en el refugio de la Loriaz para realizar una visita guiada por la fauna alpina y fotografiar la vida salvaje entre bastidores.

