Projection En route pour la décovuerte de la course Paris-Brest-Paris Nuits de la lecture Médiathèque l’Uni’Vert Scaër
Projection En route pour la décovuerte de la course Paris-Brest-Paris Nuits de la lecture Médiathèque l’Uni’Vert Scaër vendredi 23 janvier 2026.
Projection En route pour la décovuerte de la course Paris-Brest-Paris Nuits de la lecture
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Film documentaire et échange avec des participants autour de la mythique course de vélo Paris-Brest-Paris. .
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection En route pour la décovuerte de la course Paris-Brest-Paris Nuits de la lecture
L’événement Projection En route pour la décovuerte de la course Paris-Brest-Paris Nuits de la lecture Scaër a été mis à jour le 2026-01-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS