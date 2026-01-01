Projection En route pour la décovuerte de la course Paris-Brest-Paris Nuits de la lecture Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Projection En route pour la décovuerte de la course Paris-Brest-Paris Nuits de la lecture Médiathèque l’Uni’Vert Scaër vendredi 23 janvier 2026.

Médiathèque l'Uni'Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Film documentaire et échange avec des participants autour de la mythique course de vélo Paris-Brest-Paris.   .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07 

