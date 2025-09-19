Projection : en route vers le patrimoine castral de la vallée de la Cèze ! Collège Saint-Jean Bagnols-sur-Cèze

Gratuit. Réservation obligatoire. Réservé aux élèves de la classe patrimoine.

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Découverte immersive des châteaux de la vallée de la Cèze

Activité réservée aux scolaires !

Explorez les châteaux de la vallée de la Cèze d’un point de vue aérien, grâce à des images spectaculaires tournées en drone, et vivez une expérience immersive avec un casque de réalité virtuelle.

Une animation proposée en partenariat avec l’association Muses et Hommes de Sabran.

Collège Saint-Jean 10 rue du casino, 30200 Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie http://www.collegesaintjeanbagnols.fr Depuis près de cent ans, l’école libre Saint-Jean a marqué de son empreinte l’histoire éducative de la région. Tout au long de son parcours, elle a connu trois déménagements. Initialement établie sur le chemin de Capite, elle a été transférée aux Estouzilles en 1950, où elle a connu une croissance significative.

En 1957, elle a trouvé sa place dans les locaux actuels, situés rue du casino. Tout au long de cette évolution, des hommes et des femmes ont joué un rôle essentiel, tels que M. Sudres, M. Vincent, M. Psaume, Mme Broche, Mme Canovas… Réservé aux élèves de la classe patrimoine.

© Alexandre Pau